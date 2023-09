Silmad sügelevad ja on väsinud – kuidas vabaneda levinud probleemist?

Kuiva silma sündroom on silmapinna haigus, mida võib esineda erinevatel põhjustel. Esiteks võib see tekkida siis, kui silm pole pisaravedelikuga piisavalt niisutatud ning hakkab kuivama. Teiseks võib probleem olla pisarate kehvas kvaliteedis ning seetõttu võivad need silma pinnalt liiga kiiresti aurustuda.