AVASTUS ⟩ Insuldijärgse levinud probleemi taga on rohkem kui stress

«Nüüd saame vaadata insuldi üle elanute verd ja prognoosida nende meeleolu,» ütles dr Marion Buckwalter, neuroloogia ja neurokirurgia professor ning artikli vanemautor ülikooli teates. «See tähendab, et veres toimuva ja inimese tuju vahel on tõeline seos. See tähendab ka seda, et meil võib olla võimalik välja töötada uusi ravimeetodeid insuldijärgse depressiooni jaoks.»

Rohkem kui stress

«Kindlasti on insuldil psühholoogilised mõjud ja ei ole ebatavaline, et insuldi üle elanutel tekivad uued stressorid, nagu mure uue insuldi pärast või hooldajate koormus,» ütles Buckwalter.

Kuid uuringud on näidanud, et depressiooni määr on vanematel inimestel pärast insulti palju kõrgem kui pärast muid kurnavaid vigastusi. See vihjab millelegi muule ajus toimuvale ja teadlased on väitnud, et insuldi põhjustatud muutused võivad muuta patsiendid depressioonile vastuvõtlikumaks.