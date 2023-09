MÜÜDI MURDMINE ⟩ Kas peres kasvav üksik laps on õnnetu ja hellik?

Seda võib seostada ka põlvkondadevahelise erinevusega ja ajaga muutunud peremudelite omadustega. Suurbritannias on üksiklastega pered keskmiselt paremas majanduslikus olukorras kui mitme lastega pered. Siiski on aja jooksul ainuslapseks olemise puhul täheldatud lapse puhul rohkem vaimseid probleeme, eriti olukordades, kus vanemad on lahutatud.

Kokkuvõtteks näitavad tulemused, et õdede-vendadega võrreldes ei ole õdedeta-vendadeta kasvamisel suurt mõju laste arengule. Näiteks on märkimisväärsem omadus hoopis see, et laste üles kasvatamine ebasoodsates oludes mõjutab lapse oskuseid ja teadmisi rohkem, kui see, kas peres kasvab üks või mitu last.

Tulemused viitavad ka sellele, et on aeg muuta suhtumist ainus lapsesse. Pigem peaksime võtma omaks teadmise, et ainus lapseks olemise taga võib seisneda mitmesuguseid erinevaid põhjusi, sealhulgas vanemate ühine otsus kasvatada peres ühte, mitte mitut last ning on võimalik, et ema ei ole võimeline sünnitama perre teist last juurde, olgu seal siis kas vaimsed või füüsilised tagamaad.