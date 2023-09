HEA ELU TEEJUHT ⟩ Kelle sõna kärgperes maksab

Kärgpere lapsel võib olla keeruline oma tunnetega toime tulla, mistap peaksid täiskasvanud last empaatiliselt kuulama, mis on tema mured ja hirmud.

Minu lapsed, sinu lapsed, meie lapsed – sellises peremudelis elab Eestis üle 30 000 pere. Ühine elukorraldus nõuab ka ühist pedagoogikat, arusaama, kuidas last kasvatada. Kui tavaperes kehtib reegel «tangot tantsitakse kahekesi», st pereelu puudutavad otsused, olgu selleks siis uue sohva ost või lapsele kooli valimine, võetakse vastu kahekesi, siis kärgperes on otsustajaid palju rohkem. Ja korraga selgub, et lihtsatele küsimustele võib olla palju erinevaid vastuseid.