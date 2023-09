ALANUD ON GRIPIHOOAEG ⟩ Mida teha, et püsida terve?

Kui käes on sügis ja lapsed lähevad tagasi kooli. Sellel gripihooajal toovad nad koju viirusi nii koolist kui lasteaedadest, mis mõjutavad ka lapsevanemaid. Selleks, et viirusi ennetada, on olemas mitu viisi.

Nakkushaiguste spetsialist doktor Soniya Gandhi rõhutab, et gripi vastu vaktsineerimine septembri- või oktoobrikuus on oluline. Isegi tavalise gripihooaja korral võib viirus olla surmav ja põhjustada olulisi haiglaravi vajadusi. Eelmine aasta suri Ameerika Ühendriiges gripiviiruse tõttu 58 000 inimest ning hõlmas üle poole miljoni haiglaravi. Selle tõttu peaksimegi Gandhi sõnul pidama silmas vaktsineerimise nõudeid, et ennetada enda ja teiste nakatumist.

Lisaks sellele võivad samuti tõusta Covid-19 ja RS-viirus, põhjustades koos gripiga kolmekordset epideemiat. Doktor Gandhi sõnul tuli eelmine aasta selliseid juhtumeid palju ette, kus erakorralise meditsiini osakonnad olid ülekoormatud, sealhulgas eriti lastehaiglad. RS-viirus on eriti ohtlik imikutele ja vanematele täiskasvanutele, põhjustades tõsiseid tüsistusi või isegi lausa surma.

Selle jaoks on imikutele ja üle 60-aastastele eakatele saadaval RS-viiruse vastased vaktsiinid, mille vajadust jällegi Gandhi rõhutab selle jaoks, et säilitada haiglate kohti nendele patsientidele, kes vajavad tõsist ravi.