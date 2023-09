Depressiooni aitab eemal hoida selle mõjuri argiellu lisamine

Ajakirjas Nature Medicine avaldatud uuringu eesmärk oli välja selgitada, milline on hobidest saadav kasu erinevates riikides. Analüüsiti 93 263 inimese andmeid. 65-aastased ja vanemad uuritavad elasid Jaapanis, Ameerika Ühendriikides, Hiinas või mõnes Euroopa riigis.

Selgus, et hobiga tegelemine oli seotud vähemate depressiooni sümptomite esinemise, samuti suurema õnnetunde ja eluga rahuloluga ka siis, kui arvesse võeti näiteks seda, kas inimesel oli partner ning majanduslik kindlus.

Uuringus ilmes, et hobist saadav kasu on universaalne, riigiti on erinevused väikesed.