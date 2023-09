Lugeja küsib: kuidas toetada läbipõlenud töötajat?

Ennetustöö on suures osas tööandja ning personali ülesanne, mis tähendab, et ükskõik palju ennetustööd tehakse, võib siiski tekkida tööl läbipõlemist.

Kuidas märgata kolleegina läbipõlemist?

Läbipõlemise sümptomeid on silmaga rakse märgata, kuid see näitab enda ilminguid mingi aja pärast väga selgelt. Kui märkad, et kolleegi suhtumine töösse on muutnud negatiivseks, ta on silmnähtavalt väsinud, puudub igasugune motivatsioon töö tegemiseks, ta ärritub kiiresti ja puudub üha rohkem töölt, siis võib tegu olla läbipõlemisega. Kolleegina saame toetada läbi kuulamise ning küsimise. Järjepidev rahulik küsimine ja põhjalik kuulamine aitab inimesel oma muresid jagada ja läbi selle on võimalik suunata inimest mõtlema võimaliku läbipõlemise ja selle ravi peale.