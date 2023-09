Seda haigust ravib kõige paremini Ecstasy

MDMA ehk Ecstasy tähistab 3,4-metüleendioksümetamfetamiini. See on sünteetiline ravim, millel on stimuleerivad ja psühhedeelsed mõjud. Ajalooliselt on kasutatud seda narkootikumina ning alates 1980. aastatest on Ameerika Ühendriigi föderaalvalitsuse poolt klassifitseeritud see ebaseaduslikuks. Siiski on mõned psühholoogid ja teadlased eksperimenteerinud MDMA kasutamist vestlusteraapia tõhustamiseks, eriti post-traumaatilise häire korral.