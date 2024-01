Globaalselt on täheldatud, et alkoholi tarbimise tõttu sureb igal aastal umbes kolm miljonit inimest. Kuigi varasemad uuringud on märkinud erinevusi alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvuse vahel, näitavad viimased andmed, et 20 aasta jooksul on naiste hulgas riskantne joomiskäitumine suurenenud.

Selleks on teadlased hakanud keskenduma molekulaarsele tasandile ehk neuropeptiidvalgule, mida tuntakse kui kokaiin- ja amfetamiini reguleeritud transkripti (CART). See valk on seotud mitmete füsioloogiliste ja patofüsioloogiliste funktsioonidega, sealhulgas depressioon, ärevus ja alkoholi tarbimishäirega seotud käitumine. Siiski on CART-süsteemi uurimine mitmetel põhjustel keeruline ning seetõttu on seda seni vähe uuritud.

Siiski soovivad Melbourne'is asuva Florey Instituudi neuroteaduste ja vaimse tervise uurijad saada teada meeste ja naiste joomisharjumuste erinevusi ning on avastanud, et asi peitub kindla kemikaali mõjus alkoholi maitsele.

«Alkoholi eelistusel mõjutab meid kõige rohkem selle maitse,» sõnab uuringu vastutav autor Leigh Walker, «Me oleme leidnud ajukemikaali, mis teeb alkoholi naiste jaoks mõruks, välja arvatud juhul, kui jook on magustatud.»

Samuti on teaduslikke uuringuid viidud läbi isas- ja emasrottide peal, kus loomi on õpetatud tarbima suures koguses alkoholi. Seejärel on antud rottidele kümme nädalat juurdepääsu pudelitele, mis sisaldavad vett ja alkoholi, mille tarbimist on igapäevaselt mõõdetud. Hindamaks alkoholi tarbimist ja maitse-eelistusi nende kahe rühma vahel, on lisatud alkoholipudelitele suhkrut.