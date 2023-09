Kurkum on saadud Curcuma longa taime juurest. See sisaldab looduslikult aktiivset ühendit nimega kurkumiin, millel arvatakse olevat põletikuvastased ja antimikroobsed omadused. Seda on kasutatud Kagu-Aasias pikka aega rahvameditsiinis, sealhulgas seedehäirete raviks.