Kuidas jalanõude valik mõjutab meie skeleti-lihassüsteemi

Viimastel aastatel on märgatavalt suurenenud minimalistlike ja paljajalu kõndimist või jooksmist imiteerivate jalanõude kasutamine. Minimalistlike jalanõude tald on võimalikult õhuke ja jalanõu eesossa on jäetud piisavalt ruumi, et varbad saaksid vabalt liikuda. Nimetatud jalanõud peaks teoreetiliselt võimalikult palju jäljendama paljajalu liikumist, mille tulemusena võiks tugevneda jalatalla lihased, hüppeliigesed muutuda stabiilsemaks, tasakaal paremaks jne. Lisaks põhjendatakse paljajalu kõndimist või jooksmist imiteerivate jalanõude kasutamist sellega, et tänapäevastes jalanõudes liikumine mõjutab meie keha viisil, mis võib põhjustada erinevaid skeleti-lihassüsteemi häireid.