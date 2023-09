7 toitu, mida ei tohiks süüa tühja kõhu peale

Tomatid

Tomatid on küll rikastatud C-vitamiini ja toitainetega, kuid neid tuleks kindlasti vältida tühja kõhuga. Tomatites sisalduv tanniinhape suurendab mao happesust ja võib põhjustada maoprobleeme. Reflukshaiguse ja haavandiprobleemidega inimesed peaksid vältima ka tsitrusvilju nagu apelsinid ja sidrun.

Saiakesed

Varahommikul kodust välja tuhisedes on lihtne haarata lähimast tanklast kaasa mõned saiakesed. Need sisaldavad pärmi, mis võib tühja magu ärritada. Kiireks suupisteks sobiksid paremini puu- või köögiviljad.

Jogurt on täis piimhappebaktereid, millel on palju tervisehüvesid. Tühjas maos olev tugevalt happeline maomahl suudab muuta need aga kahjutuks ja seega ka kasutuks.