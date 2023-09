Selle magusaine tarvitamine muudab inimesi rumalamaks

Aspartaam, mis on laialdaselt kasutatav magusaine, on viimasel ajal sattunud kriitika alla oma võimalike negatiivsete mõjude tõttu meie õppimisvõimele ja mälule. Teadlased on selle tõestamiseks läbi viinud katseid, milles on lisaks sellele tehtud ka muid üllatavaid avastusi. Need võiksid äärmuslikke suhkrutarbijaid panna rohkem mõtlema tervislikuma toitumise peale, et mitte riskida süvenevate terviseprobleemidega.