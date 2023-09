Kuidas algaval viirushooajal end tervena hoida?

Sügispäike enam D-vitamiini sünteesimisel abiks ei ole

Proviisori sõnul kohtab juba praegu apteegis igapäevaselt inimesi, kes soovivad organismi tugevdamiseks D-vitamiini preparaate. Ehkki D-vitamiini tasub tõepoolest juurde manustada kõikidel kuudel, mille nimes on r-täht, on siiski üsna sage juhtum, et sobivat valikut on apteegis raske teha.

Kuid kas see tähendab, et sügispäikesest enam D-vitamiini varude täiendamiseks ei piisa? «D-vitamiini sünteesimiseks on vaja kindla tugevusega päikesevalgust. Tartu Ülikooli füüsikud on teinud uurimuse, millest selgub, et oktoobrist kuni mai alguseni on päike Eestis nii nõrk, et D-vitamiini selle toimel nahas ei toodeta. Seega oleme maist augustini põhimõtteliselt olukorras, kus igapäevaselt kindlal ajal väljas päikese käes viibides ideaalis saaksime D-vitamiini sünteesimisega ise hakkama, kuid alates septembrist tuleb D-vitamiini taseme hoidmiseks seda juurde manustada,» selgitas proviisor.

Et D-vitamiini vajadus on inimeseti väga erinev, on arusaadav, miks apteegis võib sobiva preparaadi valimine segadust valmistada. «Kahjuks pole ka apteekril võimalik inimesele peale vaadates öelda, milline oleks just see õige D-vitamiini annus tema jaoks – selle teadasaamiseks oleks vajalik teha vereanalüüs. Vastavalt selle tulemusele saab soovitada vajalikku vitamiini annust,» märkis ta. D-vitamiini saab lisaks perearstile määrata ka teatud apteekides üle kogu Eesti.