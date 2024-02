Tavalist nohu põhjustav viirus võib viia surmani

Mõni aeg tagasi avastasid Põhja-Carolina Meditsiinikooli ühe omapärase juhtumi. Viieaastane poiss viibis haiglaravil ajus esineva ohtliku verehüübe tõttu ning tema vereringes oli äärmiselt madal trombotsüütide arv. Need on rakufragmendid, mis osalevad vere hüübimisprotsessis, mille põhiülesandeks on veresoonte terviklikkuse tagamine.

Esmapilgul tundus, et poisil on klassikalised märgid trombotsüütidevastase faktor 4 (PF4) häirest ehk seisundist, mida põhjustavad antikehad, mis ründavad trombotsüütide poolt toodetud PF4 valku. Patsiendil puudus varasemalt kokkupuude selle häire teadaolevate põhjustajatega, kuid siiski toetasid testid haiguse diagnoosi. Kahjuks suri poiss haiguse tagajärjel.

Veidi enne lapse haiglaravil viibimist oli tal diagnoositud adenoviirusnakkus, mis tavaliselt põhjustab kergeid hingamisteede või seedetrakti haigusi. Tema arstid oskasid teha seoseid, sest ka varasemalt on riigis esinenud sarnane PF4 häire sarnane juhtum – väga harudlane tüsistus, mida põhjustavad teatud Covid-19 vaktsiinid, mille manustamisena on kasutatud steriliseeritud adenoviirust. Ameerika Ühendriiges hõlmab see ainult Johnson&Johnson vaktsiini, mis on näinud vähe kasutust ja pole enam saadaval. Arstid pöördusid teiste valdkondade ekspertide poole, et küsida, kas keegi teine on kunagi seostanud adenoviirusnakkust selle tüsistusega, kuid sellele ei osanud keegi vastata. Õnneks võttis nendega peagi ühendust arst Virginias, kes on ravinud ka sarnaste probleemidega täiskasvanut.

Nimelt on juhtum, kus 58-aastasel naisel oli tekkinud mitu verehüüvet, madal trombotsüütide arv ja mitu tromboosiga seotud terviseprobleemi, sealhulgas insult ja südameatakk. Nagu poisilgi, nakatus naine päevi enne probleemide tekkimist adenoviirusega, kellel samuti ei ole olnud kokkupuuteid trombotsüütide PF4 häirete põhjustajatega. Nii poisi kui ka naise trombotsüütidevastaste PF4 häiret kinnitasid vereanalüüsides esinev antikehade olemasolu – antikehad, mis sarnanevad antikehadega, mida on leitud vaktsiiniga seotud verehüübimishäiretega inimestel.

«Seda adenoviirusega seotud häiret tunnistatakse nüüd ühte neljast trombotsüütidevastasest PF4 häirest,» ütles ülikooli avalduses Põhja-Carolina hematoloogia osakonna meditsiiniprofessor Stephan Moll.

Nagu ka teised trombotsüütidevastased PF4 häired, on ka see seisund haruldane, kuigi selle täpne esinemissagedus on endiselt teadmata. Tekib küsimus, kas ja kuidas võivad teised viirused põhjustada seda komplikatsiooni. Autorite sõnul näitavad samuti mujal läbi viidud uuringud, et PF4 seostub adenoviirustega, mis on edasise ravi planeerimise jaoks oluline tegur.

Selle paremaks mõistmiseks on vaja teostada lisauuringud, kuigi meeskond usub, et juba praeguste tulemuste põhjal võiks see aidata selliste juhtumitega kokku puutuvaid arste.