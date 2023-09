Teadlane avaldab üllatavad vahendid, mis langetavad kehakaalu

Vähendatud süsivesikute sisaldus toidus

Mitmed uurimused on näidanud, et vähendatud süsivesikute sisaldus toidus vähendab kehakaalu. Võiks ju arvata, et rasva vähendamine toidus annab paremaid tulemusi, kuid nii see ei ole. Sellel on mitu põhjust. Rasva- ja valgurikas toit täidab paremini kõhtu ja näljatunne tekib hiljem.

Süsivesikutest tekib seedetraktis glükoos, mis ladestub energiaallika glükogeenina. Kui aga süsivesikuid on vähem, siis ka glükogeeni on vähem ja organism otsib teisi energiaallikaid. Vähendatud süsivesikute sisaldus ei tähenda, et peaksite oma hommikupudrust loobuma.

Jahedamas magamine

Ajakirjas Diabetes avaldatud artiklist selgub, et jahedamas magamine võib aidata vähendada kõhurasva. Seda nimetatakse valgeks rasvaks. Pruun rasv on aga hea rasv ja see aitab kaalus alla võtta. Pruun rasvkude on rasvkoe spetsiaalne vorm, mis toodab soojust, põletades energiat, et säilitada organismi sisetemperatuuri. Seda rasva on meil väga vähe.

Uuringus osalejad magasid erineva temperatuuriga kambrites. Iga kuu mõõdeti pruuni- ja kõhurasva kogust. Selgus, et jahedas magades (18,9°C) oli pruuni rasva kogus kasvanud ja kõhurasva kogus vähenenud. Nimelt muutub pruun rasv jahedamal temperatuuril aktiivsemaks, kuna ta ülesandeks on normaalse kehatemperatuuri säilitamine ja selle tagamiseks kasutatakse kõhurasva.

Piisav kogus vitamiini D ja rauda

Vitamiin D on tuntud kui tervete ja tugevate luude vitamiin, kuid sel on ka oluline roll tervete ja tugevate lihaste tagamisel. Lihaskude on aga metaboolne mootor. Mida paremas seisus on lihaskude, seda rohkem energiat kulutatakse. Lihased kasutavad palju veres olevast glükoosist ja vähendavad nii vere glükoosisisaldust. Meil sügistalvisel ajal on paljudel vitamiin D puudus, seepärast on vaja võtta seda toidulisandina.

Raud on aga vajalik hapniku transpordiks kopsudest kudedesse, et saaks põletada rasva. Sünnituseas naised vajavad päevas ligi 15mg rauda, mehed 9mg.