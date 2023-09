Millises vanuses inimesed on kõige õnnelikumad?

Saksamaa Spordiülikool, Bochumi Ruhri ülikool, Mainzi Johannes Gutenbergi ülikool ning Berni ja Baseli ülikoolide uurimismkeeskonnad on nüüd valgustanud seda küsimust põhjalikus metaanalüütilises ülevaates, mis avaldati ajakirjas Psychological Bulletin. Uurimistulemused näitavad, et vastajate elurahulolu väheneb 9.-16. eluaastani, seejärel on see veidi suurenenud 70. eluaastani ning väheneb uuesti 96. eluaastani.