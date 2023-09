Transkraniaalse magnetstimulatsiooni (TBS) tugevad, kiiresti kõikuvad magnetvälja impulsid võivad mõjutada ajutegevust – see võib kaasa tuua parema enesekontrolli, himude leevenemise ja sellest tulenevalt ka suitsuhimu vähenemise, vahendab Medical Xpress. Impulsse kohaldatakse välispidiselt, need liiguvad läbi kolju.

Nikotiinisõltuvusega inimestel on tervete mittesuitsetajatega võrreldes ajus tavaliselt olulisi struktuurseid ja funktsionaalseid erinevusi. On näidatud, et sigarettide suitsetamine on seotud väiksema hallolluse hulgaga, mis tähendab, et ajus on vähem neuroneid ja muid rakke.