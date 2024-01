KAS TEADSID? ⟩ Paljud oomega-3-rasvhapete toidulisandid on roiskunud

Paljud käsimüügis olevad oomega-3-rasvhapete toidulisandite tervisekasud on vähenenud. Hiljutised uuringud on kinnitanud nende roiskumise taset, eriti populaarsemates toodetes, mis tekitab tarbijate ostetavate vitamiinide kvaliteedi ja efektiivsuse kohta küsimusi. Kuna need toidulisandid on laialdaselt kasutuses, on avastus tekitanud muret nii uurijate kui ka tarbijate seas.