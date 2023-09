Insuldiriski tõstab see ootamatu terviseprobleem

Uuring kinnitab, et ajutrauma, ka selle kerge vorm, on sõltumatu isheemilise insuldi riskitegur, nii et ajutraumajärgsetel patsientidel on oluline välja selgitada ja korrigeerida ka teisi isheemilise insuldi riskitegureid (arteriaalne hüpertensioon, düslipideemia, suitsetamine, vähene füüsiline aktiivsus).