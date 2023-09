Analüüs: pea pooled vanemaealistest vägivallaohvritest on kogenud perevägivalda

Vanemaealistest ohvritest suurima osa ehk 72 protsenti moodustasid 65-74aastased ohvrid – see tähendab, et selles eas inimeste ohvriks langemise risk oli suurem kui neist vanematel inimestel. Kõige vanemad kuritegude ohvrid olid 2021. aastal ligi 100aastased.

Siseministeeriumi nõuniku Barbara Haage kinnitusel vajab vanemaealiste vägivald spetsialistide seas senisest enam tähelepanu. «Esmatasandi abiandjate hoiakuid ja teadlikkust annab kindlasti parandada, ohvrisõbraliku lähenemise nimel tuleb kahtlemata pingutada,» ütles ta. Näiteks selleks, et selgitada politsei ja päästekorraldajate hoiakuid lähisuhtevägivalla juhtumite ja teadete suhtes, tellis siseministeerium hiljaaegu uuringu. See konkreetne uuring vaatas aga vaid ühte osa võimalikest märkajatest, sest paljud vägivallajuhtumid ei jõua kunagi häirekeskuse või politseini. Seetõttu on oluline tõsta teadlikkust ka pere- ja kiirabiarstide ja EMO töötajate hulgas. «Mistahes eas ohvrite puhul on oluline, et neid märgataks ja usutaks, sest teadmine sellest, kust ja kuidas abi paluda, on jätkuvalt liiga vähestel,» ütles Barbara Haage.