Kui sageli võiks tervisenäitajaid kontrollida ja millised on levinud tervisemurede sümptomid?

Raua tagavara on võimalik hinnata vereanalüüsiga ferritiin. «Analüüs raud seerumis/plasmas ei ole sobiv rauavarude hindamiseks, sest analüüsil on suur ööpäevane kõikumine ja uuring ei peegelda vaba raua sisaldust, vaid transferriiniga seotud raua osakaalu. Kes on ferritiini analüüsi teinud, on ehk kursis, et normväärtusel on väga lai vahemik – näiteks naistel 10-204.0 µg/l. Normaalvahemiku tulemuste järgi oli SYNLABis aastal 2022 ferritiin alla normi ehk <10 ühikut vaid seitsmel protsendil naistest. SYNLABi laboriarstid soovitavad, et naise tervislik ferritiini näit peaks olema suurem kui 45 - 50 ühikut. Kui võtta kasvõi pool laboriarstide poolt soovitatust eesmärgiks (25 ühikut), on tulemuseks 22 protsenti naisi, kellel võiks ferritiin ikkagi kõrgem olla. Meestel on normvahemik veidi kõrgem ehk 28 – 370 μg/L. 2022. aastal SYNLABis tehtud analüüsidest on vaid viis protsenti meestest tulemus alla normaalväärtuse, kuid ka selleks, et mehed ennast hästi tunneksid, võiks ferritiini tase veres olla üle 70 ühiku,» selgitas laboriarst.