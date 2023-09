Põllumajandus- ja Toiduamet hoiatab: mürgiseid seeni ei tohi toiduks müüa

Punane kärbseseen on mürgine, ega ole mõeldud seespidiseks tarbimiseks. «Oluline on rõhutada, et lisaks sellele, et tegemist on mürgise seenega on punase kärbseseene müümine, sh toidulisandina (nt kapslis) keelatud uuendtoit. See tähendab seda, et müümine on keelatud kogu Euroopa Liidus,» selgitas Salmus. Selline toode tuleb müügilt koheselt kõrvaldada. Salmus paneb inimestele südamele, et nad ei ostaks ega kasutaks selliseid kapseldatud tooteid. «Kuna sellised tooted ei ole kontrollitud, siis pole teada, mida kapsel sisaldab ning inimene võib oma tervist tugevalt kahjustada. Kindlasti ei tohi selliseid tooteid anda lastele.»