Kolm grammi seda ainet päevas võib alandada vererõhku

«Meie uuring toetab FDA juhiseid, et EPA ja DHA oomega-3-rasvhapped võivad vähendada südame isheemiatõve riski, alandades kõrget vererõhku, eriti inimestel, kellel on juba diagnoositud hüpertensioon,» ütles uuringu autor Xinzhi Li, Macau farmaatsia ja tehnoloogiaülikoolis abiprofessor. «Kuigi meie uuring võib lisada usaldusväärseid tõendeid, ei vasta see künnisele, et esitada oomega-3-rasvhapete kohta kindel väide vastavalt FDA eeskirjadele.»