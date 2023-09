«Üks kõige märkimisväärsemaid võimeid, millega loodus on inimest varustanud, on tajuda aega, milles me eksisteerime,» kirjutab Endel Tulving oma raamatus «Mälu». Selle lausega algab raamatus peatükk kronesteesiast, inimesele ainuomasest võimest tajuda aega ja liikuda ajas mõttekiirusel.