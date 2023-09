BALERIINADE KANDMINE ⟩ Loe, kuidas see mõjutab jalgade tervist

Näiteks paljajalujalatsites kõndimine vähendab oluliselt põlve koormust võrreldes stabiilselt toestavate jalanõudega. Samuti on leitud, et need jalanõud suurendavad teatud jalalihaste tugevust, mida kasutatakse kõndimise, jooksmise või hüppamise ajal.

Näiteks on botaste kandmisel tunda, et jala all on väike polsterdus. Mida suurem see on, seda mugavam tundub olevat jalanõu ning see võib vähendada pinget jalatallale, kuid on näidatud, et sellistes jalatsites kõndimine suurendab põlvede koormust.