Oktoobri keskel saavad riskirühmad tasuta gripivaktsiini

Tartu Ülikooli teadlaste ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni hinnangul on grippi haigestumisel suurim risk tüsistuste tekkeks väikelastel, eakatel, lapseootel naistel ja kroonilisi haigusi põdevatel inimestel. Viimase kümne aasta jooksul on grippi surnud 424 inimest, nende seas oli ka lapseootel naisi ning lapsi, kellel olid rasked kaasuvad haigused.

«Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiini kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda,» selgitab Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe. Nende seas on lapsed ja noorukid, kellel on südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus. Tasuta gripivaktsiini saavad ka riskirühma kuuluvad sõjapõgenikud.

Riskirühma inimeste gripi vastu vaktsineerimise eest tasub Tervisekassa, olles sellel aastal hankinud 113 000 doosi vaktsiini. «Tervisekassa hangitud gripivaktsiin on riskirühmadele kättesaadav oktoobri keskpaigast, just siis kui on õige aeg vaktsineerimist alustada,» sõnab Hanna Jäe. Inimestele, kes riskirühma ei kuulu, maksab gripivaktsiin 20–30 eurot, sõltuvalt vaktsineerimisasutuse hinnakirjast.

Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst dr Pilleriin Soodla sõnul põhjustab gripp erinevalt teistest hingamisteede viirustest kõige raskemat haigestumist, kuni eluohtliku hingamise puudulikkuse ja surmani. «Gripi ennetamise alustala on vaktsineerimine. Vaktsineerida tasuks kõigil, eriti riskirühmadel, enne gripihooaja algust ehk oktoobris või novembris. Gripi vastu vaktsineerimine ei pruugi anda täielikku kaitset haigeks jäämise vastu, kuid see mõjutab haiguse raskusastet ja tänu kaitsesüstile on võimalik vältida tüsistusi,» kinnitab nakkusarst.