Selles eas inimestel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire aladiagnoositud

Rootsi Örebro ülikooli teadlased on analüüsinud ülemaailmse registriandmete ja kogukonnapõhise uuringute andmeid, mis hõlmavad üle 20 miljoni inimese, sealhulgas 41 000 aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) diagnoosiga inimest, ning on avastanud, et 2020. aasta seisuga oli ainult 20 dokumenti 32 andmekogumi seast, mis on arvetatud vanemate täiskasvanutega.

«Suur hulk 50-aastaseid ja vanemaid täiskasvanuid on kõrgenenud ATH sümptomitega,» ütleb uuringu autor ja Örebro ülikooli teadur Maja Dobrosavljevic, «Kuid paljud neist ei ole saanud ei diagnoosi ega ravi.»

Seda häiret on raske diagnoosida ja ravida, sest see on neuroarenguline häire, kust ei «kasvata» välja, nagu paljud seda arvavad.

ATH-ga esineb ajus neurotransmitteri norepinefriini defitsiit, mis on tihedalt seotud dopamiiniga, reguleerides aju naudingukeskust. Lisaks sellele on sellise häire puhul aju eesmise ajukoore närvisõlmed ja retikulaarse aktiveeriva süsteemi funktsioon häiritud, mis on peamiselt lühiühendustega närvisuhtlus ning mis väljendub inimestel paljudes sümptomites väga erinevalt.

See on äärmiselt keeruline neuroloogiline häire, mida on vanemate täiskasvanute puhul raskem märgata, kuna paljud sümptomid sarnanevad vanusega seotud languse muutustega.

«Üks põhjus, miks paljusid vanemaid inimesi ei diagnoosita, on see, et sümptomeid peetakse sageli vananemisprotsessi või dementsuse varajaste faaside loomulikuks osaks,» kommenteerib Dobrosavljevic.

Unustamine, halb mälu ja meeleolumuutused võivad jääda vanusega seotud sümptomitena märkamatuks. Lisaks on tõestatud, et vanematel täiskasvanutel, kellel esineb aktiivsus- ja tähelepanuhäire, on suurem tõenäosus haigestuda dementsusesse, kõrgevererõhutõvesse, südamepuudulikkusesse, insulti, 2. tüüpi diabeeti ja rasvumisse.

Kuna ATH on pärilik, usuvad teadlased, et on suur viga jätta nii suur osa elanikkonnast uuringutest välja ja mitte keskenduda olemasolevatele diagnoosisüsteemidele, mis on suunatud lastele ja noorematele täiskasvanutele.