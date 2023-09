Aktiivsöest on seenemürgistuse korral palju abi – kuidas seda aga õigesti kasutada?

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on aktiivsüsi vanast ajast tuntud ravim, mida inimesed on harjunud apteegist ostma. «Kui me räägime aktiivsöe olemusest, siis on ta paberipuidust ja turbast kuivdestilleerimise teel saadud ravim – puitmaterjal kuumtöödeldakse 1000 kraadini ja nii saadakse hästi absorbeeriv materjal,» selgitas Oder.

Mürgistuste korral on aktiivsöe ülesandeks siduda suukaudselt organismi sattunud mürgiseid aineid ja takistada nende imendumist. «Aktiivsüsi ei ole aga imeasi, mis kõikide mürgistuste puhul efektiivselt aitab. Näiteks ei ole mõtet seda manustada kemikaali- või alkoholimürgistuse korral. Söövitava kemikaali allaneelamise korral on aktiivsüsi suisa vastunäidustatud. Küll aga on aktiivsöest kasu praktiliselt kõikide ravimite ning loodusest leitavate taimede, marjade ja seente mürgistuste korral,» märkis Oder.

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder Foto: Mürgistusteabekeskus

Mürgistuse korral on oluline võtta aktiivsütt võimalikult ruttu. Kõige efektiivsem on aktiivsüsi siis, kui seda sisse võtta kuni poole tunni jooksul pärast mürgise aine neelamist. «Aktiivsüsi toimib ka veel tunni aja jooksul, aga pärast langeb ravimi efektiivsus oluliselt,» tõdes Oder ja lisas, et sama oluline on ka kogust õigesti arvestada. Täiskasvanule vajalik annus on 50 grammi ehk 250 milligrammiseid söetablette peab täiskasvanu sisse võtma 200 tükki. Laste puhul oleneb annus nende kehakaalust. Lapsele tablettide andmise lihtsustamiseks on soovitatav purustatud tabletid segada mõne heamaitselise toidu sisse (nt jogurt või jäätis). Jälgida tuleb seda, et valmis portsjon ei ületaks kogust, mida laps tavaliselt ära süüa suudab.

Ehkki aktiivsüsi on oluline esmaabivahend, tuleb enne selle sissevõtmist pidada nõu mürgistusspetsialistiga. Ööpäev läbi avatud mürgistusinfoliinil 16662 vastav õde-nõustaja hindab olukorra tõsidust ning jagab juhiseid edasiseks tegutsemiseks.

«Aktiivsüsi on ravim nagu iga teinegi ning sellel on oma kõrvaltoimed. Eelkõige on kaebuseks iiveldus; suur kogus aktiivsütt võib aga tekitada ka kõhuvalu. See tähendab, et aktiivsüsi on soole umbe ajanud ning tuleb arsti poole pöörduda,» sõnas Oder.