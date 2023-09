E-kursus annab Eesti inimestele teadmisi ravimitest

Vaba juurdepääsuga e-õppekursuse «Ravimitest maakeeli» korraldaja, Tartu Ülikooli farmakognoosia nooremlektor Janne Sepp ütles, et inimeste ravimite kasutamine näitab tõusujoont, samuti ka keskmine eluiga. «Elame ajas, kus ravimid on kättesaadavad, nende ohutus, efektiivsus ja kvaliteet on kontrollitud ning kogu ravimisektor allub rangetele seadustele. Miks nii palju kontrolli ja seaduseid? Eks ikka sellepärast, et me ei tohi unustada, et iga ravim on mürk, kui seda tarvitada valel eesmärgil, vales annuses ja valel viisil. Kui aga kasutame ravimeid õigesti, saame soovitud toimed,» selgitas Sepp.

Kursusel saab ülevaate ravimite kujunemisloost; sellest, kuidas saabub ravimi toime ja kuidas ravimeid manustada; sellest, mis on ravim ja kuidas see sünnib; teavet ravimite koostise kohta; praktilisi nõuandeid selle kohta, mida ravimite kasutamisel silmas pidada ning läbilõike apteegis müüdavatest ravimitest, apteegikaupadest ja pakutavatest teenustest. «Kursus on mõeldud kõikidele huvilistele, väga ootame ka gümnasiste,» lisas Sepp.

Kursus toimub 9. oktoobrist 27. novembrini. Igal nädalal avatakse veebikeskkonnas üks teema, loenguid saab pärast seda vaadata ja teste sooritada õppijale sobival ajal kuni kursuse sulgemiseni. Kursuse maht on 1 EAP ehk 26 tundi iseseisvat tööd. Arvestada tuleb vaid seda, et kursus tuleb läbida kuue nädala jooksul. Igal nädalal peaks planeerima õppimiseks umbes neli tundi.

«Ravimitest maakeeli» kursused on toimunud alates 2019. aasta sügisest kaheksal järjestikusel semestril. «Tagasiside on siiani väga positiivne ja toetav. Praeguseks on kursuse lõpetanud 1724 huvilist,» ütles Sepp.

Kursus «Ravimitest maakeeli» on saanud ka e-kursuse kvaliteedimärgi.

Registreeru ja tutvu kursusega lähemalt siin.