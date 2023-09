Kas ravimisõltuvus on tõsine probleem ja kuidas seda ennetada?

Michigani ülikooli teadlased on analüüsinud riiklikke Medicaidi andmeid patsientide kohta, kes jäävad vanusevahemikku 12-64 ja keda on ravitud aastal 2018 Ameerika Ühendriikides erakorralise meditsiini osakondades opioidide üleannustamise tõttu. Täpsemalt on keskendutud opioidide üleannustamise korral tehtud arstiabi visiitidele ja sobiva ravi alustamisele. Toidu- ja Ravimiameti poolt on heaks kiidetud opioidisõltuvuse ravimid, mille hulgas on buprenorfiin, metadoon, toimeainet prolongeeritult vabastav naltreksoon.

Andmete kohaselt on leitud, et vähem kui 20 protsenti Medicaidi patsientide puhul on nende ravimite andmisega alustatud erakorralise abi pakkumise ajal või 30 päeva jooksul pärast haiglaosakonnast välja kirjutamist.

«Ameerika Ühendriiges tehakse eraorralise meditsiini osakondadesse igal aastal ligi kaks miljonit opioididega seotud visiite,» kommenteerib tervisejuhtimise ja -poliitika dotsent Nguyen, «Asjaolu, et üks kuuest on sattunud EMO-sse ravimite ületarvitamise tõttu, on probleemne ja vajab tõsisemat sekkumist.»

2021. aasta näitab rahvatervise kriisi, mille tõttu suri opioidide üledoosi tõttu rekordilised 81 000 ameeriklast.

Kokkuvõtteks saab öelda, et mitmesugused probleemkohad just soodustavad opioidide ravi alustamist, sealhulgas ravi pakkuvate spetsialistide ebapiisav olemasolu, lüngad ravimite koolituses ja tervishoiuteenuste osutajate ressurssides ning tõhusad suunamissüsteemid sõltuvusraviks.

Uuring hõlmab ka neid piirkondi ja osariike, kus on kõige vähem tõenäoline, et pärast opioidide üleannustamist alustatakse omakorda veel opioidisõltuvuse ravi. Kaheksa osariiki, mille alla kuuluvad Massachusetts, Rhode Isalnd, Vermont, Hampshire, Maine, Connecticut, Pennsylvaania ja Maryland, millede initsiatiivide määr on 20-34 protsenti, on keskmisest tunduvalt kõrgem.

«See viitab sellele, et parem jõudlus on võimalik,» sõnab Nguyen, «Arusaamine, miks need osariigid toimivad teistest paremini, võiksid teavitada poliitikakujundajaid strateegiatest, et laiendada ravi kättesaadavust pärast opioidide üleannustamist.»