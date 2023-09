Pika Covidiga inimeste veri on oluliselt muutunud

«Need leiud näitavad meile, et pikka Covidit põdevad inimesed elavad haigusprotsessiga, mida on võimalik jälgida veretestide kaudu, kuid mis varieerub patsienditi, sõltuvalt nende konkreetsest haigusajaloost,» ütleb uuringu peamine autor dr David Putrino.

«See tähendab, et arstid peavad kuulama oma patsiente ja tegema mitmesuguseid füsioloogilisi ja laboratoorseid teste, samal ajal kui nad kasutavad pika Covidi haldamiseks isikupärastatud lähenemist. Pika Covidi ravimiseks pole imerohtu, kuna see on haigus, mis segab keerulist hormonaalset- ja immuunsüsteemi. Komplekssed haigused vajavad kompleksseid ravilahendusi.»