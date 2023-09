Vähidiagnoosiga naistel on tavatult suur kokkupuude just nendega

Uuring näitab, et teatud hormoone mõjutavate kemikaalidega kokkupuutel võib olla seos rinnanäärme-, munasarja-, naha- ja emakavähi tekkega, kuna teadlased on leidnud, et selliste vähidiagnoosidega inimestel on nende kehas märkimisväärselt kõrgemad kemikaalide tasemed.

Kuigi see ei tõesta, et kemikaalide, nagu per- ja polüfluoroalküülühendid (PFAS) ja fenoolid (sealhulgas BPA ehk bisfenool), kokkupuude viiks selliste vähidiagnoosideni, on see siiski tugevaks signaaliks, et need võivad mängida rolli, mida tuleks edasi uurida.

Eelkõige on uuringud näidanud, et naistel, kellel on suurem kokkupuude PFAS-ühendiga, on kaks korda suurem tõenäosus melanoomi diagnoosimisel. Samamoodi on naistel, kellel on suurenenud kokkupuude kahe teise pika PFAS-i ühendiga, peaaegu kaks korda suurem tõenäosus varasema melanoomi diagnoosimiseks. Uuring tuvastas ka seose perfluorononaanhape (PFNA) ja emakavähi diagnoosi vahel. Naistel, kellel on suurem kokkupuude fenoolidega, nagu bisfenool ja 2,5-diklorofenool, esineb ka suurem tõenäosus varase munasarjavähi diagnoosi saamiseks.

Uuring ilmus 17. septembril 2023 ajakirjas Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, mis viidi läbi San Francisco, Lõuna-California ja Michigani ülikooli teadlaste poolt, kes kuuluvad kõik Keskkonna- ja Terviseteaduste Keskuse alla. Selles kasutati 10 000 inimese vere- ja uriinianalüüse, kes osalesid National Health and Nutrition Examination Survey uuringus. Täpsemalt keskenduti kokkupuutele fenoolide ja PFAS-ühenditega seoses eelneva vähidiagnoosiga ning uuriti ka rassilisi ja etnilisi erinevusi.

«Need leiud rõhutavad vajadust pidada PFAS-i ja fenoolide klassi keskkonna riskifaktoriteks vähiriski osas, mis puudutab eriti just naisi,» kommenteerib uuringu vanemautor Max Aung, kes on ühtlasi ka Kecki Meditsiinikooli dotsent.

PFAS-i ühendeid leidub saastunud vees, toidus, veekindlates rõivastes, plekikindlate vaipade ja kangaste peal, samuti levivad need toidupakendite kaudu. Neid nimetatakse sageli «igavsekes keemiaks», kuna nad ei lagune ja säilivad keskkonnas aastakümneid. PFAS-i ühendid püsivad inimeste organismis mitu kuud kuni aastaid.

«Need PFAS-i keemilised ühendid näivad eriti häirivat naiste hormoonide funktsiooni, mis on üheks potentsiaalseks mehhanismiks suurendamaks naiste hormoonidega seotud vähkide esinemise tõenäosust,» ütleb Michigani rahvatervise teaduskonna teadur Amber Cathey.