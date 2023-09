PÕNEV AVASTUS ⟩ Naha vananemise vastu leiti üllatav lahendus

Mitmed uuringud väidavad, et Lõuna-Austraalia pruunvetikates leiduvad bioaktiivsed ühendid pärsivad oluliste nahavalkude lagunemist ja suurendavad kollageeni taset võrreldes vananemisvastaste kaubatoodetega. Seda peetakse üheks tõhusamaks looduslikuks tervise- ja nahahooldustooteks.

Bioloogiliselt toimub vananemine molekulaarsete ja rakuliste kahjustuste kuhjumisest, mis toob kaasa füüsiliste ja vaimsete võimete järk-järgulise vähenemise ning haigestumise riski suurenemise.

Naha vananemise peamine põhjus on glükatsioon, mida nimetatakse loomulikuks keemiliseks reaktsiooniks suhkrumolekulide ning kollageeni ja elastiini valkude vahel nahas. See on aeglane protsess, mis toodab täiustatud glükatsiooni lõpp-produkte, mis omakorda kogunevad nahka ning mille tulemuseks on jäikus ja elastsuse kaotus. Glükatsiooni mõju kollageenile ja elastiinile häirib naha paranemise mehhanisme.

Kosmeetikaettevõtete toodetud vananemisvastased tooted sisaldavad sageli vananemisvastaseid aineid, kuid nende tõhusus on küsitav ja võib põhjustada soovimatuid kõrvalmõjusid. Seetõttu pöörduvad teadlased taimede poole, millel on loomulik võime ennetada selle teket. Lõuna-Austraalia Flindersi ülikooli uued uuringud on leidnud, et kohaliku päritoluga merevetikatel on naha vananemisvastased omadused.

«Siiani ei ole glükatsioonivastased ained olnud piisavalt tugevad, et neil oleks vananemisvastast toimet, nii et ma usun, et meie avastus on põnev, kuna näeme potentsiaali pruunvetikate glükatsioonivastaste ekstraktide väljatöötamisel,» kommenteerib uuringu vastutav autor Wei Zhang.