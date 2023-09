Seni on olnud teada, et tsink mängib rolli insuliini tootmises ja glükoosi metabolismis. «Me teame, et tsingi tarbimise suurendamine parandab veresuhkru kontrolli eeldiabeedi või II tüüpi diabeediga inimestel, ning nendel, kellel on mutatsioon tsingi põhivalgus, on diabeedirisk vähenenud,» ütleb uuringu peamine autor Shek Man Chim biotehnoloogiaettevõttest Regeneron Pharmaceuticals.