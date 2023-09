Appi! Tapvad ajuussid on jõudnud meile lähemale

Parasiit on tuntud kui roti kopsuussi ehk Angiostrongylus cantonensis nime all, mis viitab selle keerulisele elutsüklile. Täiskasvanud ussid elavad, paarituvad ja munevad roti kopsudes. Nendest munadest kooruvad vastsed, mis köhitakse roti kurku välja ja seejärel neelatakse need seedetrakti kaudu tagasi, peale mida satuvad nad fekaalide peale. Seejärel on see toiduks tigudele ja nälkjatele, kes on vastsetega piisavalt tihedas kontaktis, et ussid saaksid end nende sisse urgitseda. Sisse sattudes kasvavad vastsed veelgi ja nakatavad sellega uut organismi.

Ideaalis sööb mõni teine rott nakatunud tigu, lastes vastsetel pesitseda, suunduda enda kopsudesse ja alustada tsüklit uuesti, kuid inimesed, kes eelistavad süüa eksootilisi toite, sealhulgas tigusid, võivad ussid tungida meie närvisüsteemi ja ajusse, vallandades nakkuse, mida nimetatakse esinofiilseks meningiidiks. Kalad, konnad ja koorikloomad on nakkavatele vastsetele vähem eelistatud paigaks, kuid siiski elujõulisteks peremeesteks, pakkudes veel ühte potentsiaalset edasikandumise teed inimestele.

Enamik inimestel esinevat kopsuusside juhtumeid on dokumenteeritud Kagu-Aasias ja Vaikse ookeani saartel, sealhulgas Hawaii, kus ussid on endeemilised. Viimastel aastatel on ussid hakanud ilmuma ka teistesse maailma piirkondadesse, näiteks Louisianasse, Texasesse ja Floridasse, ning uuringu autorite sõnul on nüüdseks selgeid tõendeid selle kohta, et ussid tunnevad end koduselt ka Georgias. Uuring avaldati selle kuu alguses ajakirjas Emerging Infectious Diseases.

Täpsemalt on teadlased analüüsinud aastatel 2019-2022 Atlanta kohalikus loomaaias surnuna leitud pruunidelt rottidel kogutud koeproove. Umbes 20 protsenti nendest rottidest olid nakatunud roti kopsuussiga, mida kinnitavad geneetilised testid ja füüsiline läbivaatus. Geneetiline testimine on näidanud ka seda, et Louisianast ja teistest Ameerika Ühendriigi osadest pärit ussid sarnanevad üksteisega.