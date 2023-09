Farmakoloog selgitab, kas multivitamiinide võtmisest on kasu ja millist toidulisandit eestlased üleannustavad

Kuuma sõnul on üks probleem arvukate komponentide puhul see, et ühte preparaati kokku pandud ained häirivad teineteise imendumist. Seetõttu ei jõua need piisaval määral kehasse imenduda. "Tuleb vaadata, kui palju ühte või teist ainet üldse preparaadis sisaldub ja kas sama ainet poleks lihtsam saada normaalse toitumise kaudu," toonitas Kuum.