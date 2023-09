Tallinna lastehaigla sai uue kõnniroboti

«Tänu heade inimeste annetustele saime Tallinna lastehaiglale soetada uue ülimalt vajaliku seadme. Kõnnirobotit vajavad lapsed, kellel on erinevatest haigustest tingitud liikumispuuded,» lausus Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Esimene kõnnirobot, mille ostsime haiglale 11 aastat tagasi, oli oma aja ära elanud ning uut seadet oli väga tarvis, et laste ravi oleks järjepidev ning jätkuks ilma tõrgeteta. Täname südamest kõiki fondi koostööpartnereid ja toetajaid, kelle annetused teevad võimalikuks lastehaiglale vajalike kaasaegsete seadmete soetamise.»

«Kõnnirobot on tänapäevase füsioteraapia asendamatu osa, mida kasutatakse erinevate liikumispuuete või traumajärgsete seisundite ravis. Oleme väga tänulikud Lastehaigla toetusfondile ja kõigile annetajatele, kelle abiga sai see aparaat soetatud. Tänu lahketele toetajatele saab sadu lapsi lisavõimaluse treenimiseks ja taastumiseks,» sõnas Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov.

Kõnnirobot Lokomat Pro Combi on kõrgtehnoloogiline seade, mida saab kasutada erinevatest haigustest tingitud liikumispuuete raviks. Lapsed, kes kõnniroboti abil kõndimist õpivad, on peamiselt sünnikahjustusega või saanud ajukahjustuse traumade tagajärjel. Ajukahjustusega lastel aitab kõnnirobot säilitada kõnnifunktsiooni. Samuti vajavad kõnnirobotit lapsed, kellel on liikumispuue teiste neuroloogiliste haiguste tõttu ning kes vajavad kõndimise õppimiseks või kõnnimustri taastamiseks toetamist.

Tallinna Lastehaigla neuroloogia-taastusraviosakonna vastutava füsioterapeudi Cristina Lõokese sõnul annab kõnnirobot võimaluse treenida efektiivselt just korduvliigutusi, et tekiks automaatne liikumine kõndimise näol. «Kõnnirobot on disainitud nii, et see kaasab patsienti läbi mängude, mis annavad ekraanilt visuaalset tagasisidet, motiveerides patsienti pingutama ja kaasa töötama. Ühe liigutuse õppimiseks tuleb seda sooritada tuhandeid kordi. Kõnnirobot teeb selle lapsele mänguliseks ja lõbusaks, aidates kaasa kõndimise õppimisele, mis on ülioluline oskus,» lausus Lõokene.