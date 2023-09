Kas riigieelarves on lisaraha laste harvikhaiguste raviks ning väikelaste vanemate haigus- ja hooldushüvitisteks?

«Need olid väga keerulised eelarve läbirääkimised. Mistõttu on mul suur rõõm iga euro üle, mis meie inimeste tervisesse ja heaolusse saab järgmisel aastal investeeritud,» kommenteeris terviseminister Riina Sikkut. «Ja meil õnnestub astuda suuri samme kõige haavatavamate heaks. Toetame harvikhaigustega laste ravi, sealhulgas nii ravimite kui teenuste, ka toetavate teenuste kulu hüvitamist. Ka saab õiglasemaks lapsepuhkuselt naasvatele vanematele haigus- ja hooldushüvitiste maksmine. Ning proovime lähtetoetustega tervishoidu tagasi meelitada neid õdesid, kes on töötanud oma valdkonnast väljas. Kõike selleks, et inimesed saaksid kiiremini ja kvaliteetsemalt oma muredele leevendust – ja rõõmudele rohkem ruumi.»

«Aga me teame, et see helguse hetk vähemasti riigi tasandil läheb varsti mööda ja veel rohkem keerulisi arutelusid ootab ees, vaadates otsa tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse küsimustele,» lisas terviseminister. «Teame, et Eesti on olnud tervishoiuteenuste osutamisel aastaid üks efektiivseimaid riike maailmas. Mistõttu ei peitu vastused sellele võrrandile enam lihtsas tõhustamises või kerges kulude kokkuhoius. Lisaraha vajadus 2025. aastast on möödapääsmatu.»