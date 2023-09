Mis haigus on atoopiline dermatiit ja kuidas selle ära tunneb?

Atoopiline dermatiit (AD) ehk ekseem on krooniline põletikuline nahahaigus, mis esineb eelkõige lastel aga ka täiskasvanutel. Haigust iseloomustab naha kuivus, punetus, leemendus ja koorikud ning sügelemine, mis võib olla patsiendile kõige raskemini talutavam sümptom. Tasub teada, et ekseem ei ole allergiline haigus. AD puhul on häiritud naha kaitsevõime ja immuunsüsteem, lisaks kaasnevad 30 protsendil juhtudel astma ja heinanohu.