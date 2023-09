Logopeedid, füsioterapeudid ja kliinilised psühholoogid saavad hakata oktoobrist iseseisvalt teenust pakkuma

«Logopeedid, füsioterapeudid ja kliinilised psühholoogid on tervishoiu erialaspetsialistidena juba aastaid oodanud sarnaseid õigusi teiste tervishoiutöötajatega. Selline võrdsustamine annab neile juurdepääsu patsiendi haigusloole ja võimaluse osaleda patsiendi raviprotsessis iseseisvate spetsialistidena,» ütles terviseminister Riina Sikkut. «Nii paneme aluse sellele, et juba lähiaastatel ravijärjekorrad lüheneksid, spetsialistide põud leeveneks ja et vajalik abi saaks inimestele kättesaadavamaks.»

«Peame arvestama, et uue korralduse rakendamine võtab tõhusalt toimima hakkamiseni vähemalt 1,5-2 aastat aega. On iga üksiku teenuse osutaja otsus, kas ta läheb Tervisekassaga lepingusse ja milliste teenuste lõikes seda teeb. Oluline mõjur on siin teenuste hind, mis saab kirja valitsuse kinnitatavasse Tervisekassa rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu,» lisas minister Sikkut. «Ilmselt on oodata, et see üleminekuaeg on olemuselt sarnane lähiminevikus toimunud hambaravilepingute uutele alustele üle viimisega – ning lõpuks on inimesele tervishoiuteenus tänasest paremini kättesaadav.»