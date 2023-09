Kas vanarahvatarkus panna teeleht haava peale on müüt või tõde?

Arvatakse, et see on põletikuvastane ja teelehes on haava paranemist soodustavaid ühendeid. Puisi sõnul ei ole aga teadusuuringuid, mis tõestaksid inimeste puhul taolist efekti. Neid uuringuid kas pole üldse või mängivad neis rolli mitmed segavad asjaolud, näiteks mitme toimeaine koos uurimine, mis võib mõjutada adekvaatset tõlgendamist.

«Ei ole muidugi välistatud, et teatud ainetel, mis teelehes leidub, on mingil määral haavade parandamist soodustav toime. Seda on ka osad loomuuringud näidanud, aga fakt on see, et musta muru seest nopitud teelehte ei tohi siiski haavale panna,» lausus arst. Seda seetõttu, et lahtine haav on värav haigustekitajatele ning muru seest võetud leht on potensiaalselt saastunud. «Tervele inimesele ei pruugi see otseselt midagi halba teha, küll aga neile, kelle immuunsüsteemi töö on häiritud,» sõnas ta.