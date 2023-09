Kõrgema haridustasemega inimestel on suurem risk haigestuda sellesse haigusesse

Londoni ülikooli kolledži juhtimisel läbi viidud uuringust selgub, et kõrgharidust omandavad noored seisavad silmitsi kõrgharidust mitte omandatavate eakaaslastega suurenenud depressiooni ja ärevuse riskiga. Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas The Lancet Public Health. Tegemist on esimese omalaadse uuringuga, mis kinnitab, et eriti kõrgema depressiooni- ja ärevustaseme all kannatavad just kõrgkoolide üliõpilased.