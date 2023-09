Südameapteek avas ainulaadse ortoosinõustamisega tervisekabineti

Ortoosikabinetis konsulteerib ja abistab kliente ortooside valikul ja kasutamise juhendamisel 18-aastase erialase kogemusega ortoosispetsialist. Südameapteegi tegevjuht Evelin Härma sõnas: «Meie jaoks on kõige olulisem tagada, et iga klient saab Südameapteegis alati parimat nõu ja tuge ning tunneb, et tema tervis on meie südameasi ning oleme esmatasandi meditsiini oluline lüli. Uus ortoosinõustamise tervisekabinet on järjekordne samm selle visiooni teostamisel.»

Veerenni Tervisekeskuse Südameapteegi ortoosinõustamiskabineti vahetus läheduses asuvad nii Ortopeedia Arstid, Spordimeditsiini Sihtasutus, Confido kui mitmed teised erameditsiiniasutused, mistõttu on kabinet heaks partneriks lähedalasuvatele arstidele ning mugav lahendus nende patsientidele. Vastavatud ortoosikabinetti külastanud dr Mihkel Mardna sõnas: «Meie ühine huvi on pakkuda patsientidele terviklahendusi, mis ühelt poolt võimaldab hoida kokku nii patsientide, kui tervishoiutöötajate aega, teisalt parandada meditsiiniteenuse kvaliteeti. Ortopeedi vaatevinklist on Veerenni Tervisekeskuse Südameapteeki ortoosinõustamise kabinet oma laia tootevaliku ja professionaalse nõustamisteenusega üks oluline lüli selles ahelas.» Dr. Armin Heiman lisas, et Südameapteegi uus kabinet on tõesti suur samm edasi patsientide mugavuse ja heaolu tagamisel – ortoosikabinet annab kindlustunde, et meie patsiendid saavad tõesti abivahendid, mis neile sobivad ning ka juhised nende kasutamiseks. «Ei ole vähetähtis ka asjaolu, et Südameapteegis on võimalik ortoose osta riigipoolse toetusega, mis olulisel määral ortooside ja abivahendite hinda mõjutab.»