Uudne ravimeetod aitab naistel stress-tüüpi uriinipidamatuse vastu võidelda

Stressinkontinentsi ehk stress-tüüpi uriinipidamatust esineb naiste hulgas pooltel juhtudel kõigist uriinipidamatuse vormidest. Erinevalt laialt levinud arvamusest ei puuduta see sugugi üksnes vanemaealisi – vastupidi, stress-tüüpi pidamatust esineb tihtipeale ka noorematel naistel ja põhjuseks on raseduse, sünnituse, hormonaalsete muutuste jm tagajärjel nõrgenenud vaagnapõhjalihased. Haiguse tekkes on oma osa ka geneetikal.

«Ravist saab abi 60-70 protsenti stress-tüüpi uriinipidamatusega patsientidest ja raviefekt saabub koheselt protseduuri ajal. Toime kestab kuni seitse aastat ja toime möödumisel on võimalik protseduuri korrata,» selgitab arst, lisades, et protseduurist taastutakse kiirelt ja enamik naisi on oma tavapärases üldseisundis juba ööpäeva möödudes. Duši all käimine on lubatud, kuid sauna, ujuma või vanni võib minna paari päeva möödudes.