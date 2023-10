Algab vaimse tervise kuu, mis sel aastal keskendub kogukonna olulisusele

Oktoober on vaimse tervise kuu.

«Rääkigem tiigrihüppe asemel sipelga saginast. Meist igaühe usinast igapäevasest hoolest, et hoida korras oma kodu, oma suhted, oma kogukond. Ja siis kannavad need keskkonnad ka meie eest hoolt». Selliselt juhatas president Alar Karis sisse veebruaris ilmunud Eesti inimarengu aruande «Vaimne tervis ja heaolu». Algaval vaimse tervise kuul, mille patroon president Karis samuti on, keskendutaksegi vaimset heaolu toetavate kogukondade loomisele.