Sikkut: perearstide nappus on tõsine mure, kuid seetõttu ei tohi esmatasandi tervishoidu lammutada

«Kui tulevikku vaadata, siis seisavad ees väga rasked ajad just perearstide nappuse tõttu. Ükskõik, millistest muredest me tervisevaldkonnas räägime, kus on midagi muud tegemata või otsustamata, siis ainuke tõsine mure on meil tervishoiutöötajate puudus ja eriti võimendatult kehtib see perearstide kohta,» ütles minister Riina Sikkut. «Loodan heale koostööle, et suudame rasked ajad üle elada ja ka avalikkusele selgitada, et tegemist on ajutise murega ja see ei ole põhjus, miks meil väga hästi üles ehitatud peremeditsiini kuidagi muutma hakata või esmatasandi tervishoidu lammutama hakata või anda seda vastutust kellelegi teisele.»