GALERII ⟩ Vaimse tervise kuu sai avapaugu omamoodi festivaliga

Kohe vaimse tervise kuu avapäeval, 1.oktoobril, leidsis Aegviidu kogukonnas esimest korda aset vaimse tervise festival «Olemise Võlu». Nagu festivali nimigi viitab, siis toob sündmus esile vaimse tervise kontekstis just hetkesolemise olulisuse. Festivali idee autor ja elluviija psühholoog Kristi Raava sõnas: «Vaimse tervise olulisusest räägitakse Eestis küll aina rohkem, kuid oluline on seejuures, et omandaksime ka endi jaoks ka sobivad vaimset tervist toetavad tehnikad. Üks asi, mida me kõik saame teha, on pakkuda endile hetkes olemist. Hetkes olemine rahustab meie meeli, annab vaimse tasakaalu ja taastab keskendumisvõime ja on seega üks oluline vaimse tervise võti.» Festivalil oli lisaks veel üks oluline suunitlus. Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse asutaja ja eestvedajana tõi psühholoog Kristi Raava fookuseks hetkesolemise kogemise just nii looduses kui loomadega.