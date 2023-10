OTSEÜLEKANNE ⟩ Peaasi.ee tähistab 15. sünnipäeva konverentsiga «Kas jätkuvalt pole hullu?»

Konverentsil heidetakse pilk tahavaatepeeglisse, et arutleda, mis õppetunnid sealt kaasa võiks võtta, kuid veelgi suurem rõhk on tulevikku vaatamisel ja aruteludel, kuidas jõuda olukorrani, kus inimesed väärtustavad vaimset tervist ja kannavad selle eest hoolt.

Peaasi.ee annab tänavu esimest korda välja organisatsioonide vaimse tervise märgise. See on tunnustus, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ja teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks tööl hoitud. Selle organisatsiooni töötajad oskavad väärtustada enda ja teiste vaimset tervist. Uuringute järgi on nad tervemad, rahulolevamad ja produktiivsemad, aidates seeläbi ka organisatsioonil kasvada ja areneda ning tõsta selle konkurentsivõimet. Tseremooniat viivad läbi Anna-Kaisa Oidermaa, Signe Sillasoo ja moderaator Kadi Jaanisoo-Kuld.