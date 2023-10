Austraalia naisest sai kolmas teadaolev isik, kes nakatus bakteriliigiga, mis põhjustab tavaliselt veistel ja lammastel surmavat «mustjala» haigust – ja uue juhtumiaruande kohaselt on ta ainus, kes on ellu jäänud.

Pärast kinnasteta aiatöö tegemist esines 48-aastasel naisel kolm päeva iiveldus ja oksendamine, samuti tekkisid tal valud paremal alakõhus, mis aina süvenesid. Ta läks haiglasse, kus vereanalüüsid näitasid, et neerud ja maks ei toimi ning vereringesse on kogunenud piimhapet – ainet, mida lihased toodavad intensiivse treeningu ajal ja mille suur kogus on ka septilise šoki näitaja. Tal oli ka kõhulahtisus.